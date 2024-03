Baseball Junior, 26 anni, ha giocato anche negli States. Terza base, è atteso al Gianni Falchi a metà aprile. UnipolSai, il primo colpo è l’olandese Martina

Non solo addii in casa Fortitudo. L’UnipolSai, che ha rinunciato, rispetto alla squadra campione d’Italia, a Claudio Scotti, Alessandro Deotto, Julian Dreni, Shakir Albert e, probabilmente, a Raul Rivero, raggiunge l’accordo con Junior Martina. Ventisei anni compiuti, Martina ha alle spalle quattro stagioni negli Stati Uniti e un europeo vinto con la nazionale olandese. E proprio nel massimo campionato dei tulipani, Martina si è fatto le ossa. Francinel Francisco ‘Junior’ Martina è nato a Willemstad (Curacao) il 12 dicembre 1997. Alto 183 centimetri (per 86 chili), è un terza base naturale, ma può essere impiegato anche in tutti gli altri ruoli interni. Batte e tira con la mano destra. Ultima stagione nella Independent League, dove ha dimostrato di poter essere impiegato come ricevitore. Si forma al Western Oklahoma State College di Altus e poi viene scelto dai Washington Nationals.

Poi le esperienze con Twin Oosterhout, Fredericksburg Nationals, Wilmington Blue Rocks e Windy City ThunderBolts.

Il general manager della società, Christian Mura, continua a guardarsi attorno in una stagione nella quale, magari, avrà un budget meno corposo a sua disposizione e dovrà far valere la forza delle sue idee e il suo intuito. Junior Martina è atteso al Gianni Falchi per la metà di aprile. In tempo per conoscere i nuovi compagni in attesa dell’inizio del campionato. Il 30 marzo, infine, primo test. Lele Frignani, manager della Fortitudo campione d’Italia, ha già messo in agenda la prima amichevole con Rovigo.

