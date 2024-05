Baseball. L’Estra Siena Bsc batte Grosseto e diventa capolista

L’Estra Siena Bsc ha avuto la meglio sui Phoenix Grosseto per 10-9. Sotto di 6 punti dopo un primo attacco avversario, complici un paio di errori difensivi e qualche valida messa a segno sul partente Alejandro Fernandez Matos, i bianconeri hanno voluto conquistare in tutti i modi la vittoria. I primi due punti della rimonta sono arrivati subito, nella parte bassa della prima ripresa. Al 2’, l’attacco maremmano trascorre con tre facili eliminazioni su rimbalzanti, ma nella parte bassa i bianconeri segnano sei punti che li portano in vantaggio (4-6). I Phoenix sostituiscono il partente Medaglini (ex Monteriggioni) con il mancino Capizzi, che viene però toccato duramente prima dal singolo sull’interbase di Alejandro Fernandez Matos, poi dalla seconda valida della giornata di Rodriguez Garcia. Fernandez Matos segna il pareggio, poi il doppio all’esterno centro di Pichardo manda a punto Rodriguez Garcia (6-7). German de Jesus batte valido a sinistra e fa segnare lo stesso Pichardo (6-8). In battuta entra Mancini al posto di Querci, che arriva salvo per scelta difesa, con German de Jesus eliminato in seconda (8-2). Al 5’ i Phoenix si rifanno sotto. All’8’ inning gli ospiti si portano avanti, il manager bianconero cambia: Alejandro Fernandez Matos va all’interbase, il fratello Leandro entra a destra al posto di Selmo e Dube Alvarez si sposta al centro, con Bonilla sul monte. Nella parte finale dell’ottava ripresa i senesi suonano la carica: finisce 10-9 con i bianconeri intesta alla classifica con la Franchigia Firenze, prossimo avversario domenica.