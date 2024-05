Baseball. L’Estra Siena Bsc sfida il Cosmos per restare in vetta

Dopo il successo nello storico derby con il Monteriggioni, che l’ha proiettata nuovamente in testa alla classifica, seppur in coabitazione con Franchigia Firenze e Padule Sestese, l’Estra Siena Bsc è attesa da una nuova sfida: i bianconeri saranno impegnati questo pomeriggio – start alle 15 – nell’incontro casalingo con il Cosmos San Casciano Val di Pesa, attualmente penultimo in classifica e vittorioso soltanto nel confronto contro il fanalino di coda Monteriggioni, sconfitto 10-2. Brutte notizie dall’infermeria: Alvarado Perez e i suoi ragazzi, per la sfida di questo pomeriggio, non potranno contare su Felipe Dube Alvarez, l’esterno autore di un fuoricampo domenica scorsa contro Monteriggioni. Il bianconero si è infatti infortunato in settimana a un ginocchio e ne avrà ancora per qualche giorno, prima di poter riprendere a svolgere la regolare attività. La gara di oggi rappresenta un’ottima occasione, per l’Estra Siena, per poter staccare una delle altre due squadre con cui condivide il primato.