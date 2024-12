Baseball. L’Estra Siena riparte con tutti i più forti e grande ambizione

Dopo la mancata promozione in serie B e la sconfitta in semifinale con il Livorno in molti hanno pensato di fare shopping a Siena, con l’Estra che ripartirà nel 2025 dalla serie C. Ma non sarà così. Dario Osti, il capitano bianconero che nel 2024 ha praticamente saltato tutta la stagione a causa della rottura del crociato, aveva richieste dalla serie B, così come Paul Castillejos, mentre sul cubano Alejandro Dube Alvarez si stava muovendo addirittura una diretta avversaria di serieC. Tutti e tre ripartiranno dal Siena, con cui hanno un anno di contratto. La risposta, non ufficiale, è arrivata da una ‘toccata e fuga’ in Trentino, immortalata sui social della società senese di baseball, per festeggiare il compleanno del terza base bianconero Anthony Pichardo, che ha visto riuniti alcuni giocatori della formazione bianconera (oltre a Castillejos, Dube Alvarez e Pichardo anche Paulino) assieme al presidente Giusti ed al vice Bonazzola. A lasciare Siena saranno invece i due ricevitori Yeison Rosario Ramirez, e il mancianese Dario Mancini, che dopo quattro anni e una manciata di presenze nel campionato 2024, ha chiesto di essere lasciato libero per accasarsi in serie A al Bbc Grosseto. Rosario si sta invece già allenando con gli Astros Porcia. Anche l’interbase Miguel Antonio Bonilla Castro dovrà riprendersi dall’infortunio patito durante la stagione 2024 (conclusa stringendo i denti) e non farà parte della squadra bianconera 2025.