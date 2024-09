Baseball: non riesce l’impresa salvezza, squadra vicina al giocatore sopravvissuto a un tragico incidente stradale. Fano saluta la serie B ma si stringe a Fiorani

Stavolta non è riuscita l’impresa salvezza al Fano Baseball ’94, costretto a salutare la serie B dopo ben nove stagioni a causa del 3-1 subito nei play-out ad opera delle Pantere Potenza Picena. Il duro verdetto è maturato peraltro sul diamante fanese del "Seagulls Stadium", dove le due squadre si erano ritrovate ad una settimana di distanza dall’1-1 emerso nel duplice confronto svoltosi sul campo dei potentini.

Questi ultimi hanno fatto pesare la loro maggior cifra d’esperienza sia in gara 3 di sabato che in gara 4 di domenica, che si sono aggiudicati rispettivamente col punteggio di 16-3 e 15-2. Quelle della Pantere sono state insomma due vittorie autorevoli, nonostante l’encomiabile sforzo compiuto dagli arancioneri guidati dal coach dominicano Adolfino Figuereo Almonte con la collaborazione del fratello Rumardo "Rumy" Rodriguez. Purtroppo non si è dunque ripetuto il lieto fine delle precedenti due annate, in cui la formazione del presidente Antonio Vallieri nonostante la giovane età media ed una sequela di infortuni aveva mantenuto la categoria imponendosi negli spareggi per non retrocedere con Junior Rimini e Boars Grosseto. Quanto affrontato anche nel corso di questo torneo contribuirà comunque alla crescita sportiva ed umana di questi ragazzi, alcuni dei quali al Fano Baseball ’94 in virtù della partnership con Junior Rimini Pirati, New Rimini e Pesaro Baseball, che in occasione della prima sfida del weekend hanno riservato un graditissimo momento al compagno di squadra Gabriele Fiorani. Il catchers classe 2006, sopravvissuto ad un tragico incidente stradale, è stato infatti sommerso d’affetto con l’augurio di rivederlo presto a giocare ed immortalato in una foto di gruppo con tanto di maglia da gioco indosso.

b. t.