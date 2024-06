Baseball, oggi la sfida da bassa classifica contro Settimo Torinese. Comcor, lo scontro diretto vale di più

Comcor-Settimo Torinese, oggi sul diamante del ’Torri’ i gialloblù vogliono ripetere quanto di buono fatto vedere contro Verona seconda in classifica. Si gioca alle 15 e alle 20, quello che sarà un vero e proprio spareggio da bassa classifica. Finora due solo vittorie e otto sconfitte per una squadra che, va detto, ha un’età media particolarmente bassa, dato che si attesta a 25,7 anni. Come accennato però, dopo le due gara perse, ma a testa alta, contro Verona, dalle parti della Comcor si è rivisto qualche raggio di sole. Oggi per i gialloblù è una grande occasione per fare punti e risalire in classfica, affrontando un avversario alla pari (3 gare vinte, 7 perse) e che a sua volta occupa le parti basse della classifica. Modena vuole dunque dimostrare a suon di valide e punti di non meritare il ruolo di cenerentola. Il responso passa ora al campo, sperando che quello contro Verona non sia stato un fuoco di paglia e che Comcor riesca a mostrare i muscoli contro Settimo Torinese.

"Nella scorsa settimana, con i gialloblù del Verona, si e proposto un nuovo tanto atteso Modena – così il presidente Campioli –, senza facili illusioni. Urge ripteresi, con poche parole e tanti fatti, possiamo migliorare - ancora Campioli -, se restiamo uniti concentrati".

Modena propone in battuta mb 212, media punti subiti lanciatori 4,03, con ospiti a media punti pari 7,86 con attacco squadra mb 240. Il manager Pisano fa strategia pre gara e tiene ’nascosta’ la line up attacco. Partente in gara uno Dall’ Olio alle 15, fiducia a Calero in gara due alle 20.

Giovanili. I ragazzi del mini baseball regionale di manager Levratti, coach Vasquez, sono a punteggio pieno e ospitano domani alle 16 la Fortitudo.

Giorgio Antonelli