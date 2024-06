Baseball: ore 20,30 al Falchi arriva la capolista San Marino. La fiducia di Frignani:: "L’UnipolSai cresce»

Spareggio per il primo posto, anche se i campioni d’Italia dell’UnipolSai dovranno guardarsi dal ritorno di Parma, che segue i tricolori a una sola vittoria di distacco. E’ la madre di tutti i confronti, nonché la rivincita dell’ultima finale scudetto: la formazione di Lele Frignani, uscita sconfitta dall’ultimo weekend con il Bbc Grosseto (2-1 a favore dei maremmani), trova la corazzata San Marino che, nei playoff, dovrebbe pure giocare il jolly Raul Rivero, per dieci anni lanciatore e punto di forza proprio della Fortitudo. Stasera e sabato (meteo permettendo) si gioca al Falchi: domani a San Marino e sempre alle 20,30.

Il meteo di questi giorni ha messo in difficoltà i ragazzi di Frignani che, con il Falchi in parte allagato, non sono riusciti ad allenarsi come avrebbero voluto.

"Campo allagato per tutta la settimana – commenta il manager Frignani –, ma dobbiamo guardare avanti. A Grosseto ha esordito Herrera. Era un po’ contratto, come era normale che fosse dal momento che per lui si è trattato della prima esperienza lontano da Cuba. Ma giocando ha preso fiducia e ha chiuso in crescendo. Credo che ci potrà dare una grossa mano".

Stasera Civit-Robles, domani Crepaldi-Bassani e sabato Lopez-Herrera le possibili coppie sul monte di lancio per la Fortitudo. Frignani però non svela le carte.

"Ci aspetta un weekend particolarmente insidioso contro una corazzata". Poi, la settimana prossima, chiusura della regular season, sempre al Gianni Falchi, contro Macerata. Le ultime occasioni per chiudere al primo o al secondo posto. Ci sarà, soprattutto, da gestire un lungo periodo senza impegni ufficiali.

Si tornerà in campo a fine luglio: magari nel frattempo, la Fortitudo potrà fare ricorso al mercato. Anche se, finora, non ci sono segnali in questa direzione. L’unica certezza è rappresentata dal ritorno a tempo pieno, all’inizio di agosto, di Alessandro Vaglio. La Fortitudo e i tifosi del Gianni Falchi lo aspettano a braccia aperte.

Le altre gare: Bsc Grosseto-Parma; Macerata-Bbc Grosseto.

La classifica: San Marino 708 (17-7); UnipolSai Fortitudo Bologna 667 (16-8); Parma 625 (15-9); Macerata 458 (11-13); Bsc Grosseto 292 (7-17); Bbc Grosseto 250 (6-18).