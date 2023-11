Baseball. Orgoglio Siena Bc. Riccardo Laudadio va in Nazionale

Per il Siena Bc targato Estra, la notizia più bella: Riccardo Laudadio è stato convocato ad un try out della Nazionale italiana. Un risultato importante non solo a livello personale, ma anche societario, visto che il Siena Bc esiste da appena quattro anni. All’inizio degli anni ‘80 fu un poker di contradaioli, allenati da Antonio Scialoja (gli ocaioli Michele Vittori e Carlo Cateni, il tartuchino Michele Scialoja e il torraiolo Massimo Falchi) a essere convocato per i Mondiali Under 12, che poi, però, non si svolsero in Nicaragua per ragioni geopolitiche. Nel 2012 fu Miguel Sacchi, ocaiolo, classe 2000, a essere convocato in azzurro. Nel 2013, a vestire la maglia della Nazionale do softball, Gaia Benvenuti, che attualmente fa parte dello staff tecnico del Siena Bc. Nel 2015 la chiamata arrivò per il senese Andrea Lucattelli (Under 12). Se i primi quattro azzurri del baseball senese venivano dall’esperienza della Saffi di fine anni ‘70, Sacchi, Benvenuti, Lucattelli e Laudadio giocano a baseball grazie all’attività extracurriculare della Polisportozzi. Dopo lo scorso week-end, anche domenica 10 dicembre si svolgeranno tryout. Il ct Stefano Burato, presente insieme ai coach Simona Conti, Ivano Licciardi e Alessandro Rosa Colombo, ha selezionato un totale di 85 atleti; 39 quelli impegnati a Macerata, tra cui il giovane lecaiolo, studente della "Sabin" (Tozzi). "È una grande gioia e un motivo d’orgoglio per tutto lo staff del Siena Bc la convocazione di Riccardo. Una notizia che premia un atleta che si è sempre distinto per attitudine e passione. Complimenti Riccardo, tutta la famiglia bianconera è orgogliosa di te" il messaggio della società senese. I complimenti sono arrivati anche da oltre oceano, da Jesus Barroso, suo tecnico nel 2020 e 2021.