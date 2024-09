Baseball. Pesaro prepara la sfida al Bari, in palio c’è una fetta di B

Dopo un breve periodo di riposo il Baseball Pesaro ha ripreso gli allenamenti in vista dei prossimi impegni nei playoff per la promozione in serie B. Si parte il 1 settembre contro il Bari alle 11 in casa. "Non possiamo tralasciare nulla al caso. Stiamo lavorando sodo per preparare al meglio una gara fondamentale della nostra stagione. Siamo ai playoff e chi perde è fuori e noi vogliamo arrivare fino in fondo". Queste sono le parole del manager Thomas Iacomucci. Ma oltre la prima squadra c’è un settore giovanile che continua a dare soddisfazioni. Nell’ultimo anno 5 sono stati i ragazzi pesaresi convocati nelle varie Nazionali giovanili e con il Baseball 5. Tre sono i tecnici dedicati al settore giovanile per far crescere una ventina di ragazzi di varie età che compongono 4 squadre impegnate nei campionati regionali e in vari tornei. Gli Esordienti, ragazzi alle prime armi che con grande entusiasmo stanno iniziando a scoprire il gioco del "batti e corri"; la squadra Under 15 che si è fatta valere e ha ben figurato nel campionato regionale; la Under 14, squadra mista in collaborazione con i pari età del Baseball Fano, che ha ottenuto il primo posto nel girone marchigiano; ed infine, ma non ultima, la squadra Under 18 che anche quest’anno, per il secondo anno consecutivo, si è laureata campione regionale di categoria guadagnandosi l’accesso alle Finali Nazionali. "Abbiamo un obiettivo, forse un sogno – dice il presidente Cristiano Crinelli –. Vorremmo raddoppiare il numero dei ragazzi impegnati a giocare sul nostro campo. Quindi Pesaro è pronta a lanciare una sfida: in occasione del Pesaro Challenge del 30, 31 agosto e 1 settembre. Saremo presenti con i nostri tecnici e con il tunnel dimostrativo posizionato alla Palla di Pomodoro. "Ragazzi e ragazze, accettate la sfida; venite a provare il nostro sport, il Baseball", chiude Crinelli.

b. t.