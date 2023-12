Baseball. Regalo di Natale, . Campazzi con i gialloblu

Grande regalo sotto l’albero di Natale al nuovo Modena baseball ’green’. Con un vero colpo di mercato, ha bruciato sul nascere le richieste per Simone Campazzi che rientra con la casacca giallo blu, dopo una stagione di lavoro e studio. Assente per l’intera stagione passata si è laureato come Dottore in Scienza Alimentare. Per la societa vero punto di forza come esterno centro Campazzi, tra i migliori in serie A nel suo ruolo, ha sfiorato 290 di media. Con questo arrivo su un diamante nuovo di zecca, si rafforzano le ambizioni di un Modena linea “verde” verso la nuova avventura, alla guida del team tecnico del nuovo manager Domenico Pisano. "Mi mancava molto il baseball del mio Modena. Credo nel progetto biennale del modena futuro".

Oltre questo colpo da 90 il presidente Campioli ha in canna molti altre novità per il futuro della Comcor. Con trattative avviate in via di conclusione per il prossimo gennaio. Giorni fa è arrivata l’attesa convocazione nel clinic tecnico di Roma, del pitcher Infante Junior, punto di forza del nuovo modena, inserito nella rosa della nuova nazionale azzurra Under 23, in proiezione verso gli Europei 2024. Le novità in casa gialloblu continuano e arrivano dal fiorente in grande crescita settore giovanile. Sono stati convocati tre giovani prospetti per la nascente nazionale azzurra under 12. Per uno stage tecnico ’try out’ I gioielli modenesi: Thomas Scacchetti, Phill Frometa, e Flavio Mazzola. Con tanto entusiasmo la società è attiva sul mercato, con porte aperte per giovani locali in serie A, pronta per coprire e investire solo nei ruoli del diamante mancanti, su forze giovani anche a livello regionale.

Giorgio Antonelli