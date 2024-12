Baseball. Sergio Piccinini eletto consigliere nazionale. Giusto premio per oltre mezzo secolo di impegno

Importante affermazione in campo nazionale per un dirigente e allenatore del baseball reggiano. Con la nomina di Marco Mazzieri a nuovo presidente del baseball italiano è stato eletto Sergio Piccinini in qualità di consigliere federale. Il gruppo "conto pieno 2024" è stato il più votato nelle recenti elezioni. Sergio Piccinini, da anni preziosa figura del baseball reggiano, è diplomato Isef, è stato giocatore dal 1973 all’83 per diventare per oltre 30 anni allenatore delle giovanili e della prima squadra della nostra città. Dal ’93 è presidente del comitato provinciale della Federazione. Ora questo importante incarico che dàa lustro al suo solerte lavoro e porta Reggio Emilia alla vetrina nazionale.