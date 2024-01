Baseball serie A: è iniziato il mercato per il prossimo campionato. Fiorentina prende forma. Ecco i primi movimenti

Sta prendendo sempre più forma la squadra della Fiorentina Baseball Lupi Auto che, dopo tre anni di B, prenderà parte al girone D del prossimo campionato di serie A insieme a Nettuno 1945, Lions Dolphins, Bologna Athletics, Godo e Padule. Il presidente Mauro Cinti, il responsabile tecnico Federico Sassoli e il general manager Marco Duimovich stanno mettendo a punto alcune importanti operazioni di mercato che possano consentire alla formazione biancorossa di disputare una tranquilla stagione.

Perfezionati intanto il ritorno di Euridis Martinez, l’arrivo di Giacomo Degli Innocenti dai Lancers, oltre alle conferme di Gabriele Tagliaferri e Saverio Fioravanti e il ritorno al ruolo di pitcher di Oregsis Perez, e la new entry in prima squadra di Daniel Francini proveniente under 18. Per quanto riguarda le trattative da segnalare invece il ritorno, da Padule, di Valdemaro Faticanti e l’arrivo di Leonardo Fontana da Salabaganza, che farà parte insieme a Arberim Rudaj, Duccio Cassini e Lorenzo Brini del reparto difensivo degli interni.

La rosa, che sarà composta da 21 elementi, potrà allenarsi a Firenze, allo storico campo del Cerreti "Pier Paolo Vita", a Campo di Marte, e su questo punta la società per rendere i ragazzi più coinvolti, affiatati e consapevoli dei propri mezzi, assistiti dai veterani che daranno loro l’esempio e indicheranno la strada giusta. Gli altri giovani che hanno fatto parte del gruppo dello scorso anno e che hanno contribuito alla promozione verranno mandati in prestito per dar loro la possibilità di crescere in un campionato di serie B. Fra molte allettanti prospettive c’è però un aspetto che desta preoccupazione. La società, infatti, riferisce che sta aspettando ancora una risposta dal Comune di Firenze per l’adeguamento dell’impianto di illuminazione, altrimenti non potrà né giocare né allenarsi in notturna: situazione da evitare dopo i tanti sacrifici fatti per tornare in Serie A.

Franco Morabito