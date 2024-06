Baseball serie a. Godo, doppio impegno con Nettuno. E Bill Holmberg entra nella Hall of Fame

Doppio impegno oggi al "Casadio" per il Baseball Godo che, da seconda in classifica, ospita la capolista – e già qualificata per i playoff – Nettuno 1945: si gioca alle ore 15 e alle 20, ma subito prima della gara riservata ai lanciatori stranieri, sarà festa grande per un grande del recente passato non solo del baseball di Godo ma dell’Italia intera. Infatti, alle 19,30 circa, il presidente del Federbaseball, Andrea Marcon, annuncerà l’inserimento del mai abbastanza compianto Bill Holmberg nella Hall of Fame del baseball italiano e il ritiro della maglia numero 30, quella che Holmberg utilizzava in azzurro, dove era impiegato come pitching coach. Scomparso a fine 2020 per una rapida quanto devastante malattia, Holmberg ha fatto la storia del baseball a Godo dove è arrivato da giocatore e poi è rimasto per tanti anni come manager: se da 33 Godo milita nella massima serie certamente una parte del merito è anche suo. Saranno presenti la moglie Gabriella e i figli di Holmberg per una cerimonia estremamente toccante. Prima e dopo le due partite, estremamente difficili, contro Nettuno che ha vinto tutte e 16 le sfide disputate in questa stagione: Godo, se vuol sperare di conservare la seconda piazza (il prossimo turno sarà impegnato contro Firenze), dovrebbe vincere almeno una gara. Finalmente i ravennati saranno al completo e, sul monte, si affideranno a Galeotti nella gara degli italiani e al solito Abel Campos in quella dei lanciatori stranieri. Programma girone D (9º weekend): Godo-Nettuno 1945 (ore 15 e ore 20). Domani: Athletics-Fiorentina (ore 10,30 e ore 15); Lions Dolphins Nettuno-Padule (ore 11 e ore 15).

u.b.