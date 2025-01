Baseball serie A. Goti già al lavoro. Fuzzi: "Ci divertiremo»

Daniele Fuzzi è il nuovo manager cui è stata affidato il rilancio del Baseball Godo in questo 2025, dopo la salvezza ottenuta all’ultimo respiro nella passata stagione. Il cambio di presidenza e consiglio dei Goti ha, dunque, lanciato una nuova via, come – peraltro – era negli intendimenti del vecchio presidente Carlo Naldoni. Fuzzi non perde certamente tempo e già oggi la squadra torna al lavoro, come spiega lo stesso manager dei ravennati: "Inizieremo la preparazione con un programma atletico in funzione della tecnica sia di battuta sia di difesa. E soprattutto nel primo mese, tanti esercizi sui fondamentali che, a mio avviso, a inizio stagione è sempre bene curare con attenzione. Da subito inizieremo ad usare mazza e guanto per prepararci al meglio in vista delle amichevoli di marzo".

Sarà fondamentale, poi, trovare il giusto equilibrio tra i ragazzi più giovani, che ormai hanno l’età giusta per essere protagonisti e i giocatori con tanta esperienza: "Cercherò di lavorare tanto sulla coesione di queste due generazioni. È indispensabile che i nostri veterani si mettano a disposizione della nuova guardia, al fine di trasmettere loro la passione, la dedizione e l’attaccamento alla maglia che negli anni ha caratterizzato la nostra squadra". Preparare una stagione impegnativa, come è la serie A, non è facile, oltre all’aspetto tecnico, naturalmente molto importante, c’è quello mentale, altrettanto determinante: "Nelle chiacchierate individuali – prosegue Daniele Fuzzi – che ho tenuto durante l’off season, ho dato singolarmente obiettivi o input che intendo raggiungere nell’arco del campionato. La mia figura, in quanto manager è un po’ quella di una guida: vorrei esserlo per i più giovani e riuscire a trasmettere il senso di appartenenza e di squadra, la determinazione e la dedizione al lavoro e all’allenamento. Per quelli della vecchia guardia invece vorrei essere un esempio per come approcciarsi, nel prossimo futuro, alla figura di coach o manager".

Squadra e gruppo dirigente hanno, poi, bisogno del sostegno dei loro tifosi e dell’intera comunità. "Ai tifosi chiedo – conclude il nuovo manager dei Goti – di avere ancora un po’ di pazienza: con questi ragazzi ci divertiremo. Chiedo di sostenere i ragazzi che in campo metteranno sempre il cento per cento ed essere sempre positivi nei confronti della squadra. Quello che ci serve sono energie positive: giocare con tante persone che ci guardano e fanno il tifo per noi è estremamente stimolante e ci aiuterà a tirar fuori quel qualcosa in più che a volte è mancato".

Ugo Bentivogli