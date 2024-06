Baseball serie A. Hotsand, Daniels nuovo manager. Oggi all’assalto del Grosseto

David Daniels è il nuovo manager della Hostand Macerata e in questa veste debutta stasera nel match interno contro la New Energy Grosseto, penultima giornata della regular season del massimo campionato di baseball. Questo tecnico conosce la rosa del team maceratese avendone finora curato la fase d’attacco. Per questa serie di gare la squadra ha recuperato il lanciatore Joseph Cuomo. Alle 20.30 di oggi ci sarà la prima gara, mentre alle 20 ci sarà l’inaugurazione dell’impianto di illuminazione a led. "Così – osserva Andrea Graziani, presidente della Hotsand Macerata – avremo un impianto con gli standard più moderni. Questo impianto garantisce una migliore uniformità di illuminazione, di visibilità e anche consumi molto più contenuti". Per le gare di oggi e di domani (ore 16.30 e 20.30) l’ingresso sarà gratuito. Il programma. UnipolSai Fortitudo Bologna – San Marino, San Marino – UnipolSai Fortitudo Bologna, Big-Mat Bsc Grosseto – Parmaclima, Hotsand Macerata – New Energy Grosseto.

Classifica. San Marino (17-7), .708; Bologna (16-8), .667; Parma (15-9), .625; Macerata (11-13), .458; Bsc Grosseto (7-17), .292; Bbc Grosseto (6-18), .250.