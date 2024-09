Baseball Serie A. La salvezza di Poviglio passa dalla gara di oggi a Parma

Trasferta parmense per la Platform-Tmc Poviglio, impegnata a Parma contro la Ciemme Oltretorrrente nella terzultima giornata della poule retrocessione di Serie A.

Alle 11 e alle 15,30 la formazione bianco-blu va a caccia di risultati utili per la corsa salvezza, visto che il divario sul fanalino di coda Torino è di una sola lunghezza e, in caso di sorpasso, i povigliesi sarebbero costretti ai playout. Tutti gli atleti della formazione povigliese sono per fortuna a disposizione dello staff tecnico. In gara uno il lanciatore partente sarà scelto fra Burani e Capellano mentre in gara due sarà la volta di Medina. In ricezione giocherà Gastaldi con Spagnolo in prima, Lettieri in seconda, Minari interbase. In terza base sarà scelto uno fra Lugli, Di Ronza e Nardi. Agli esterni saranno posizionati Castillo, Giovanardi e Toledo. Friggeri sarà invece il battitore designato. Saranno infine pronti a salire sul monte come rilievi Censi, Trevisan, Sassi e Cepparulo (nella foto).