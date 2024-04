Baseball serie A. New Rimini, testa al campionato: "Il nostro obiettivo è la salvezza»

Con la stagione alle porte, New Rimini scalda i motori. Dopo il ko nell’amichevole a Godo di sabato scorso (1-2), oggi i ragazzi del nuovo manager Dorian Castro saranno di scena a Bologna contro la Fortitudo per un test di assoluto prestigio che li vede opposti agli attuali campioni d’Italia. Sabato 13 due partite interne con Modena e poi si farà sul serio col campionato. Le prime gare ufficiali saranno quelle sul campo del Crocetta il 20 aprile. "Siamo stati inseriti in un girone tosto – è il commento di Mario Chiarini, nuovo general manager della società – composto da squadre ambiziose e attrezzate. Sarà una stagione lunga e impegnativa. Abbiamo una squadra costruita con l’obiettivo di restare in serie A, composta da molti ragazzi del territorio che si sono guadagnati la massima serie dopo una stagione strepitosa e vincente. Stiamo completando il roster in vista dell’avvio di stagione e la prossima settimana, con tutti i tesseramenti definiti, annunceremo le novità. L’obiettivo della salvezza sarà raggiunto se sapremo rendere solido il gruppo, migliorare costantemente durante l’estate e creare intorno a noi un bel clima. Queste prime settimane hanno trasmesso segnali positivi, i ragazzi stanno sintonizzandosi col baseball che chiede Dorian Castro e in queste amichevoli il campo ci darà le prime risposte".

Il regolamento del campionato prevede che le prime classificate di ogni girone accedano ad un primo turno preliminare in vista dei play off, mentre le altre squadre disputeranno la Poule Retrocessione che inizialmente sarà strutturata in tre gironi. Le ultime classificate andranno ai play out e due retrocederanno in serie B. Nello staff del manager Castro, ecco anche il pitching coach Daniele Del Bianco e i coach Lole Avagnina, Andrea Evangelisti, Lino Zappone, Mattia Pandolfi e Paolo Del Bianco. Comincerà invece la settimana successiva il girone A, quello in cui è inserito San Marino e che ha anche Fortitudo Bologna, Parmaclima, Hotsand Macerata, Bsc Grosseto e Bbc Grosseto. I giocatori di Bindi debutteranno venerdì 26 in casa con Macerata, poi doppia sfida nelle Marche il giorno successivo.