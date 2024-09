Baseball serie A, oggi in campo il New Rimini. San Marino ko in gara3. Scudetto più lontano

SAN MARINO BASEBALL

0

PARMACLIMA

2

SAN MARINO: Tromp es (1/3), Ferrini 2b (0/3), Angulo dh (0/3), Alvarez (Pieternella) r (1/3), Batista ed (0/2), Diaz 1b (0/3), Celli ec (0/2), Lopez ss (0/2), Di Fabio 3b (1/2).

PARMACLIMA: Angioi 2b (0/3), Desimoni es (0/3), N. Gonzalez ed (0/3), Liddi 3b (0/1), L. Gonzalez ss (0/1), Mineo (Astorri 1b/r 0/1) r (0/2), Encarnacion dh (1/3), Ascanio 1b/r/1b (0/3), Battioni ec (0/2).

Successione - Parmaclima: 000 002 0 = 2 bv 1 e 0. San Marino: 000 000 0 = 0 bv 3 e 1

Lanciatori: Casanova (W) rl 7, bvc 3, bb 1, so 9, pgl 0; Lage (L) rl 5.2, bvc 1, bb 5, so 9, pgl 2; Mendez (r) rl 1.1, bvc 0, bb 1, so 1, pgl 0.

Note: nessuna battuta extra-base.

Una valida, due punti. Il Parmaclima spreme il minimo indispensabile dal suo attacco, vince 2-0 gara3 e sale sul 3-0 nell’Italian Baseball Series 2024, la serie che assegna il tricolore. È stata una sfida tra lanciatori in stato di grazia, quella di Serravalle. Per i ducali un Casanova scintillante, autore di una partita completa e in ‘perfect game" per quasi cinque inning. Per i titani un eccellente Lage, che ha concesso qualche base ball ma una sola valida, quella della vittoria firmata da Encarnacion al 6°. Qualche chance per Parma al 1° (basi piene, poi Mineo è K) poi più nulla per gli attacchi, coi lanciatori a dominare. Nella parte bassa del 5° ecco il primo arrivo in base per San Marino, ma al cambio di campo, a inizio 6°, la svolta. Dopo l’eliminazione di Desimoni, le basi sono riempite da Noel Gonzalez (base ball), Liddi (colpito) e Luis Gonzalez (base ball). L’uomo successivo è Encarnacion, che batte l’unica valida ospite della partita. Un giro di mazza da due punti che ipoteca la gara e tutta la Italian Baseball Series. San Marino tocca due valide al 6° e una al 7°, ma senza punti. Parma festeggia.

In poule retrocessione, New Rimini oggi ospita gli Athletics per due gare fondamentali in ottica salvezza (15 e 20). In Serie B, Torre Pedrera Falcons impegnati a Roma (ore 15) in gara1 della finale promozione.