Baseball serie A: ore 10,30 e 15 le sfide con il Godo. Capitan Accorsi dà la carica:: "Athletics, vale la salvezza»

BOLOGNA

Dentro o fuori. Gli Athletics devono ottenere due vittorie, nella doppia sfida con Godo, per conquistare la salvezza nel campionato di serie A di baseball. Si gioca alle 10,30 e alle 15 al centro sportivo Pilastro di via Pirandello.

Due vittorie per blindare la salvezza il capitano gialloverde, Luca Accorsi non si nasconde. "Ci apprestiamo – dice Luca – ad affrontare due partite da dentro o fuori. Sappiamo tutti bene cosa ci sia in palio e faremo di tutto per non farci scappare l’occasione per salvarci proprio in occasione dell’ultima giornata".

Gli Athletics sperano di contare sul tifo amici, anche se non mancheranno acciacchi e difficoltà. Diversi ragazzi non sono al meglio, ma stringeranno i denti perché sanno che il doppio confronto di oggi è troppo importante per lasciarsi distrarre da qualche malanno. Probabile il rientro di Manuel Monda, mentre confermati Nepoti e Alfonso Martinez come lanciatori partenti.

Ai romagnoli, invece, per garantirsi la salvezza, sarà sufficiente conquistare uno dei due match in programma oggi.