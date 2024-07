Baseball serie a. Palfinger, supera. Rovigo e poi ti giochi lo scudetto

La Palfinger affronterà Rovigo al meglio delle 3 gare per ottenere un posto nelle 8 che si giocheranno lo scudetto. Dopo aver vinto con grande autorità il girone E di regular season, la formazione cittadina affronterà in casa al meglio delle 3 gare i veneti, che a loro volta hanno primeggiato nel girone C, il week end del 13/14 luglio: in caso di successo Frank Madan (foto) e compagni approderanno direttamente ai quarti, viceversa avranno una ulteriore chance il fine settimana seguente in un’altra sfida al meglio dei 3 match. In caso di sconfitta, in quest’ultimo appuntamento, dovranno invece giocare la poule salvezza.

A quest’ultima prenderà certamente parte, invece, la Platform-Tmc Poviglio, dopo il terzo posto nel proprio raggruppamento: purtroppo per i bianco-blu, la composizione del nuovo girone valido per la seconda fase, che tiene conto dei parametri di ranking e di vicinanza geografica, ha creato un parco avversarie d’alto rango ed evitare l’ultima piazza, che sancisce la retrocessione in Serie B, non sarà un particolare scontato. Le rivali dei povigliesi saranno Torino, Settimo Torinese, Senago, Milano 1946, Codogno e Oltretorrente Parma: si comincia il 21 col derby dell’Enza, da disputare in via Gruara, viatico alla trasferta di Settimo Torinese che chiuderà il mese di luglio. Si gioca solo il girone d’andata e Poviglio avrà più gare in trasferta (4) che in casa (3).