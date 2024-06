Baseball Serie a. Poviglio: derby con il Modena

Platform-Tmc Poviglio a Modena nel penultimo week end di Serie A. I bianco-blu, in campo alle 15 e alle 20, chiuderebbero al 3° posto del girone conquistando anche solo una vittoria in due match, risultato che le garantirebbe di essere matematicamente alle spalle di Collecchio e Verona senza attendere il recupero di Settimo Torinese del 14 luglio. Con la poule salvezza da disputare al termine della regular season, il team di Marchi punta a ottenere il miglior ranking possibile per avere un parco avversari più agevole: l’andata con Modena finì pari con Poviglio vincente 5-0 in gara-2 dopo aver perso 13-3 la prima. Nella gara riservata ai lanciatori di formazione italiana, il nove reggiano sarà guidato da Burani (foto) e Capellano, mentre nella serale il partente sarà il pitcher cubano Medina.