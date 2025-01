Baseball serie a. Ritorno di fiamma per Palumbo

Il nuovo arrivo in casa San Marino Baseball è un ritorno e si tratta di Angelo Palumbo, che ha già vestito la casacca dei Titani nel 2022. Pitcher 29enne di nascita venezuelana ma discendenza italiana (padre di Napoli), ha già indossato diverse volte la maglia della Nazionale azzurra e potrà salire sul monte nella partita degli AFI. Dopo l’inizio di carriera nelle minors con la scuderia degli Orioles e la prosecuzione in Lega invernale venezuelana, il giocatore ha tentato la carriera europea. Prima in Germania col Bad Homburg, poi in A2 in Italia con Bolzano e infine nella nostra massima serie con la Fortitudo.