Baseball serie A. San Marino scatenato: preso Servidei

È uno storico giocatore di Godo a rinforzare il parco interni del San Marino Baseball. Si tratta di Marco Servidei che, a dispetto dei 25 anni ancora da compiere, ha già vasta esperienza della massima serie. Con i Goti, Servidei ha debuttato nel 2019, con 66 apparizioni al piatto e una media battuta di 227. L’anno successivo, quello del 2020, 250 di media. Nel 2021 la batting average è scesa a 214, nel 2022 è salita a 233 e nel 2023 è arrivata a 242. Poi l’ultima annata, che ha visto Servidei trasferirsi da Godo a Macerata. Per la prima volta fuori dal territorio che l’ha visto crescere tecnicamente, il giocatore si è espresso con un eccellente 284 di media complessiva, condito da 14 punti battuti a casa e un rendimento continuo ed efficace. L’annata, per Macerata, è finita con beffa a un passo dalla finale scudetto, con gara7 a Parma che ha visto i locali imporsi negli ultimi istanti di gara. Dopo gli arrivi di Civit ed Helder, oltre a quelli nello staff tecnico di Avagnina e Ramos, San Marino prova a rigenerarsi nel segno di una linea il più possibile verde. Gli obiettivi, per i Titani come per Parma e Bologna, rimangono gli stessi degli ultimi anni, vale a dire andare alla ricerca del tricolore. Servidei, già presente nelle varie nazionali di categoria a livello giovanile, è stato in azzurro anche l’anno scorso, quando l’Italia ha affrontato una competizione difficile e di prestigio come l’Haarlem Week. Il giocatore sarà assieme ai compagni sul Titano per l’inizio della preparazione del 19 febbraio.