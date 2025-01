Baseball serie A. San Marino infiamma il mercato. Arriva il lanciatore Marc Civit

Comincia a muoversi il mercato delle big di Serie A e San Marino non fa eccezione. Il manager Mauro Mazzotti ha infatti recentemente portato sul Titano Marc Civit, lanciatore mancino spagnolo ma di formazione italiana, dunque con tutte le caratteristiche AFI necessarie per lanciare quella partita. Civit, nonostante i 23 anni ancora da compiere, ha già collezionato una esperienza più che discreta nel campionato italiano. Nel 2024 ha giocato nella Fortitudo Bologna, dove ha fatto registrare una regular season da 1.62 di media pgl in 33.1 inning. Numeri eccellenti, ma ancor di più lo sono le prospettive di crescita fatte intravedere da Civit nel corso della sua carriera.

Il lanciatore cresciuto nelle giovanili del CBS Sant Boi de Llobregat in Spagna, ha debuttato nelle minors con l’organizzazione dei Toronto Blue Jays già a 18 anni. Per lui Rookie League dominicana con FCL Blue Jays nel 2019, 2021 e 2022, ma subito anche tanta Italia. Prima con Bologna nel 2020, ma solo per 5 gare e 4 inning, poi con la stessa Fortitudo e Crocetta nel 2023. Infine, la scorsa stagione. L’arrivo di Civit è il segnale di un mercato che, per San Marino, va più verso la linea verde rispetto al passato. La squadra di Doriano Bindi è inserita nel girone A assieme alle due grossetane (BBC e BSC), Macerata, Nettuno, Fortitudo, Reggio e Parma. La prima gara è in programma l’11 aprile, coi Titani a sfidare subito Bologna. New Rimini e Torre Pedrera Falcons, nel girone E assieme a Fiorentina, Godo, Athletics e Modena, inizieranno invece due settimane dopo, il 26. Per New Rimini doppia gara in casa con la Fiorentina, per i Falcons trasferta a Godo.