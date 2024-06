Baseball serie a. San Marino viaggia a Grosseto per tenere Bologna a distanza

Trittico in trasferta per il San Marino Baseball, che oggi (20.30) e domani (16.30 e 20.30) sarà allo Jannella di Grosseto per tre partite col Bbc. È il testacoda del girone A con la prima, San Marino, che con 14 vinte e 4 perse tenta di respingere l’assalto di Bologna. E l’ultima, il Bbc, che prova a risalire la corrente. Solo 2 vittorie e ben 16 ko per i maremmani, col primo successo arrivato nel weekend d’andata a Serravalle e il secondo nello scorso weekend con Parma. Titani molto probabilmente senza Batista, alle prese con un guaio muscolare che si è manifestato in gara2 con Macerata. Al suo posto Pieternella, che in difesa si occuperà dell’esterno sinistro con Tromp a destra. "Il Bbc Grosseto ha battitori molto pericolosi come Barcelan, Tomsjansen, Martini e anche altri – dice Doriano Bindi -. Hanno vinto una partita con Parma nello scorso weekend e non sono affatto da sottovalutare, al di là di quello che dice la classifica. La chiave sarà cercare di condurre fin dai primi inning, andare in vantaggio il più presto possibile e lasciare che siano gli altri a rincorrere". Stasera San Marino proporrà sul monte Pedrol, domani Pomponi e De Leon. Il Bbc, che rispetto all’andata non ha più Carbo, andrà con Gomez, Soto e probabilmente Paez.