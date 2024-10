Baseball serie A - Una stagione chiusa con grande soddisfazione. Fiorentina in ritmo. Il ruggito dei ’Leoni’

La Lupi Auto Fiorentina Baseball, al ritorno in serie A dopo tre anni di B, battendo ad Anzio il Nettuno Dolphins con una doppia vittoria, ha concluso il campionato con un risultato addirittura superiore alle aspettative della vigilia: il terzo posto al termine della regular season e il terzo anche nella poule salvezza a un solo punto da Comcor Modena e dalla prima classificata Camec Collecchio. Un bilancio decisamente positivo per una società come quella biancorossa che vanta una lunga tradizione e una storia gloriosa con ben 13 campionati disputati in A1 e altrettanti in A2.

La squadra del general manager Marco Duimovich, uno dei grandi protagonisti nel recente passato del batti e corri fiorentino, nonostante la giovane età dei suoi giocatori e un’esperienza nella massima serie inferiore a quella di molte formazioni avversarie, è risultata competitiva in ogni reparto, con un monte di lancio assai tosto grazie soprattutto a Martinez Holguin e Gabriele Tagliaferri, rispettivamente con 7 e 4 vittorie e una media di 3,64 e 3,03 punti guadagnati sul lanciatore. Anche in attacco i fiorentini si sono messi in particolare evidenza con diversi protagonisti quali Francesco Cialli, Zavas Scull, Tommaso Gozzini, Manuel Becattini, Leonardo Fontana, Ragusa Gomez e Alessio Baldazzi.

Nel complesso la squadra si è fatta valere collezionando 20 vittorie su 32 partite schierando in campo giovani promettenti come Duccio Cassini, Daniel Francini e Saverio Fioravanti. Dopo un breve e meritato riposo, a breve ripartirà la preparazione atletica in vista della stagione 2025. Fra molte allettanti prospettive c’è però un aspetto che ancora desta preoccupazioni.

La società del presidente Mauro Cinti e del direttore sportivo Federico Sassoli riferisce infatti che sta aspettando ancora una risposta dal Comune di Firenze per l’adeguamento dell’impianto di illuminazione, altrimenti anche nel prossimo campionato non potrà né giocare né allenarsi in notturna: situazione da evitare dopo i sacrifici fatti per tornare in serie A.

Franco Morabito