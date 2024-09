Baseball serie A1. Godo ko interno. L’ultimo posto è un passo

Godo

Verona

GODO: Orselli ss (0/1), A. Casadio 1b (1/3), Jose Evagelista dh (2/3), G. Meriggi rf (1/4), Sabbatani c (0/3), Bucchi 2b (0/3), Piumatti 3b (1/4), D. Meriggi lf (0/4) (Geminiani), Tanesini cf (0/4).

VERONA: Bonamini c (1/4), Burato cf (1/3), Meliori 2b (1/2), Martignoni rf (0/4), Orrash 1b (0/4), Nifosì 3b (1/4), Piccoli ss (1/4), Rampo dh (0/0) (Falzi (0/1), Mondo lf (0/1).

Successione: Godo 000 010 000 = 1 bv 5 e 2; Verona 000 002 010 = 3 bv 5 e 1.

Lanciatori: Galeotti (L) rl 8.0 bvc 5 bb 4 so 6 pgl 2.52; Sabbadini rl 0.0 bvc 0 bb 0 so 0 pgl 0.00. Aldegheri (W) rl 5.0 bvc 3 bb 7 so 5 pgl 2.05; Guarda (S) rl 4.0 bvc 2 bb 1 so 1 pgl 1.85.

Aleggia l’ombra dell’ultimo posto sul Baseball Godo che cade in gara1 in casa con Verona 1-3 dopo aver rotto per primo l’equilibrio nel 5º inning. Decisivo il doppio di Jose Evangelista che manda a casa base Antonio Casadio. Ma il vantaggio dura soltanto un attimo perché nel 6º un errore di presa su Rampo fa partire un domino che porta al doppio di Burato e all’arrivo a punto dello stesso Rampo e di Bonamini. Il 2-1 diventa 3-1 nell’8º grazie al singolo di Bonamini che manda a casa Falzi (Galeotti in foto).

u.b.