Baseball serie C. Riscatto Redskins, blitz in terra ravennate Dopo due sconfitte iniziali, i Redskins guidati da Marino Salas ritrovano la vittoria nel campionato di serie C di baseball, battendo il Cral Enrico Mattei 9-5. Bilancio in parità in attesa del prossimo match contro l’Ozzano Virtus.