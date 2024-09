Baseball: superato il primo turno playoff per la promozione in B. Pesaro passa a Bari. Ora lo scoglio Chieti

Buona anche la seconda. Il Baseball Pesaro torna dalla trasferta contro i Warriors Bari con una bella vittoria di 18 -5 (il primo incontro si era conclusa 10-0 sempre a favore del Pesaro) e supera agevolmente il primo turno dei playoff nazionali per la promozione in serie B. La squadra del manager Thomas Iacomucci vinceva 11-0 al termine del secondo inning. Esemplare la difesa pesarese per limitare i Warriors che sostenuti da un folto pubblico, hanno lottato fino all’ultimo out. Ottima la prova sul monte di Francesco Marcuccio e Diego Albertoni che hanno dimostrato ancora una volta di saper gestire le mazze avversarie con grande freddezza ed efficacia. Sul box di battuta determinanti i fratelli Candiracci, Filippo e Luca, che grazie alle loro valide hanno permesso di segnare ben 9 punti per i pesaresi. "Stanchi ma felici – dice il presidente e giocatore Cristiano Crinelli –. Ho voluto fortemente essere con i ragazzi in questa lunga trasferta in un momento cruciale. Il nostro obiettivo era quello di partire determinati e concentrati per chiudere subito la partita, e così è stato. Vorrei ringraziare sinceramente tutta la società dei Warriors Bari per la loro esemplare sportività dentro e fuori dal diamante. Ci aspetta l’ultimo atto dei playoff contro Chieti, una squadra molto ben attrezzata per la categoria, quindi subito concentrati per la prima gara del secondo turno dei playoff promozione". Si gioca domenica 15 settembre alle ore 15 sul diamante delle Cinque Torri a Pesaro. La posta in gioco, la promozione, farà salire al massimo la pressione e sicuramente gli incontri saranno decisamente emozionanti.

b. t.