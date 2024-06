Baseball. Tutto pronto per l’edizione 2024 di EduCamp organizzato da Estra

Al via l’edizione 2024 di EduCamp, l’ormai noto campus a marchio Coni organizzato dall’Estra Siena Baseball Softball Club, soggetto gestore per il Comune di Siena (i beneficiari della compartecipazione del Comune possono scegliere l’EduCamp Coni per le due settimane di attività). l camp si svolgeranno negli impianti sportivi del parco Ragazzi di Sarajevo, in strada del Petriccio e Belriguardo, a fianco della scuola Tozzi: tecnici qualificati e attività multisportive ne sono i punti cardine; calcio, basket, pallavolo, baseball-softball e baseball 5, giochi tradizionali, racchettoni, ginnastica le discipline proposte. La mensa e la merenda saranno preparate dalla Conad di Siena; lo spuntino di metà mattina sarà al sacco. E’ possibile contattare l’indirizzo email [email protected] (contatti telefonici: 0577.1517045 e 338.5283258) per richiedere informazioni e iscrivere bambini/e, ragazzi/e, dai 6 ai 14 anni. Le attività proposte si svolgeranno nell’arco dell’intera giornata, dalle 8 alle 17,30, dal lunedì al venerdì, senza alcuna interruzione, da questa settimana e fino al prossimo 19 luglio. La quota standard per una settimana di campo estivo è di 120 Euro, con sconto del 20 per cento (con la cifra che scende a 90 euro settimanali) riservata ai tesserati del Siena Baseball Softball Club, ai dipendenti Estra, ai soci Cral Mps e a quelli del Cras Gsk, oltre ai bambini e alle bambine iscritte all’Istituto comprensivo Federigo Tozzi. Ulteriori agevolazioni sono previste poi in caso di iscrizione di fratelli/sorelle a una stessa settimana di camp. Il modulo di iscrizione è disponibile sul sito www.sienabaseballclub.it nella sezione ‘EduCamp Coni’.