Baseball. Ufficializzati i calendari della serie C. Partenza prevista il prossimo 21 aprile. Siena debutta in anticipo con il Padule

Sono stati ufficializzati i calendari della serie C baseball: la partenza sarà il 21 aprile, ma il Siena Bsc esordirà in anticipo, il 14, in casa contro il Padule Sestese di Sesto Fiorentino; chiuderà la stagione regolare il 28 luglio a San Casciano contro il Cosmos. In totale sono 13 le gare di regular season, 9, tra andata e ritorno, del girone J e 4 di intergirone contro le altre toscane, inserite nel K. Nel raggruppamento della formazione guidata da Alvarado Perez, Padule Sestese, Cosmos San Casciano Val di Pesa, Franchigia Firenze e Monteriggioni. Nel girone K, estremamente competitivo, Massa, Nuove Pantere Lucca, Boars Grosseto, Livorno e Phoenix Grosseto. Il derby con il Monteriggioni, iscrittosi alla C, sarà il 12 maggio al campo Scialoja di Castellina Scalo; una data ‘storica’ per il batti e corri della provincia: per la prima volta, due squadre seniores del senese si affronteranno in un campionato nazionale, a dimostrazione della crescita e diffusione di questo sport. Le promozioni sono quattro. La formula e le modalità dei playoff saranno comunicate entro il 31 maggio. Il calendario: domenica 14 aprile: Siena-Padule Sestese; domenica 28 aprile: Siena-Phoenix Grosseto (intergirone); domenica 5 maggio: Siena-Franchigia Firenze; domenica 12 maggio: Monteriggioni-Siena; domenica 19 maggio: Siena-Cosmos; domenica 26 maggio: Nuove Pantere Lucca-Siena (intergirone); domenica 2 giugno: Massa-Siena (intergirone); domenica 16 giugno: Siena - Boars Grosseto (intergirone); domenica 23 giugno: Siena-Livorno (intergirone); domenica 30 giugno: Padule Sestese-Siena; domenica 14 luglio: Franchigia Firenze-Siena; domenica 21 luglio: Siena-Monteriggioni; domenica 28 luglio: Cosmos-Siena. Tutte le partite inizieranno alle 15. La società bianconera ha reso noto anche il calendario di spring training: l’esordio sarà il 3 marzo a San Casciano Val di Pesa contro il Cosmos; il 17 marzo sfida con il Padule Sestese; il 24 quadrangolare organizzato a Grosseto dai Boars. Restano da riempire due caselle, sulle quali il club sta lavorando: il 10 marzo e il 7 aprile.