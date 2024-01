Basket A2 donne, appuntamento alle 18 per il big match. La Galli ospita Logiman. Sfida di alta classifica

Sfida ad alta quota nel campionato femminile di serie A2, girone Nord. Oggi al Palagalli alle ore 18 s’incontrano la Polisportiva Galli e la Logiman Broni di Pavia. E’ la prima partita del girone di ritorno, la 14esima del campionato. La Galli di coach José Ignacio Fernandez Garcia è prima in classifica con 24 punti, la Broni del tecnico Michael Magagnoli ne ha 20. All’andata le verdi lombarde vinsero per 64-60. "Una gara che fu presa con scarso mordente. Oggi dobbiamo riscattarci. E se giochiamo col cuore e la mente faremo bene", commenta il vice coach Andrea Franchini. La Broni pratica il gioco a zona, la Galli a uomo e deve sorprendere le avversarie con la velocità, aggressività e sorpresa.

Una partita in cui sarà determinante la difesa. Importante sarà per la Galli tenere il controllo stretto della perno, la croata Lorena Molnar, e delle sguscianti ed arcigne Moroni, e Grassia, un compito questo soprattutto delle De Cassan, Petrova, Reggiani e Lazzaro. La Nasraoui sta bene ( ha segnato 213 punti), la Amatori non è ancora in buona condizione fisiche.

Giorgio Grassi