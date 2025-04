Basket A2 femminile. Cestistica in crisi nera: "Rischiamo i playout»

La sconfitta di Cagliari ha lasciato non pochi malumori in casa Cestistica Spezzina, con preoccupazione ora per il finale di stagione. Sono dure le parole del coach Corsolini dopo la brutta sconfitta in terra sarda: "non siamo un gruppo" sottolinea il coach. Poi nello staff ci si interroga sui motivi che hanno portato una squadra costruita per altri obbiettivi, ad annaspare in una situazione di classifica pericolosa addirittura a rischio playout, quando invece l’accesso alla final-eight di Coppa Italia e i playoff erano gli obiettivi dichiarati ad inizio stagione. Scelte di mercato, infortuni in serie che hanno privato la squadra di qualità ed esperienza (Guzzoni e Templari in primis), ora la tegola dell’infortunio della croata Trehub, uscita a Cagliari dopo pochi minuti. Ancora da valutare l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. E si torna a parlare dei motivi di questo campionato cosi deludente. "Nonostante gli sforzi societari sia nell’allestire il roster sia nel modificarlo in corso d’opera – dice Corsolini – non abbiamo mai ottenuto un gruppo: invece c’è stato molto egoismo, poca propensione al lavoro, nessuno spirito di sacrificio nei confronti della compagna. Insomma, nessuno porta l’acqua ma tutti vogliono bere...".

Si pensa agli obiettivi da qui a fine stagione. "Primo, cercare in ogni modo di salvarci evitando i playout: bisogna mettere il cuore nell’ultima partita casalinga e portare a casa deu punti fondamentali. Rimpianti? In questo momento un dispiacere enorme da parte mia per la società, al momento l’unico pensiero è mantenere la categoria". Sulla stessa lunghezza d’onda il direttore sportivo Pollio. "Per quanto riguarda l’infortunio al ginocchio di Trehub vediamo se è recuperabile per il finale di stagione. Ora abbiamo due partite per evitare i playout. Bisognerà cambiare atteggiamento e applicazione sul campo, altrimenti gli spareggi-retrocessione sono scontati".

Marco Zanotti