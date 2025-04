Basket A2 femminile: la Galli sfida la Virtus Cagliari per i play-off

Ultimo atto del campionato di basket A2 femminile con la Galli in casa della Virtus Cagliari alle ore 14.30. E’ la 26^ giornata e ci sono da aggiustare varie situazioni per il posto nei play-off, fra squadre a parità di punti ed alcune da controllare per la differenza canestri. Siamo a fine torneo 2024-2025, e sabato 19 prossimo inizieranno le partite secche dei play-off per la A1. Fra i due gironi , A e B, sono 16 squadre in lizza per un posto in A1. Fra queste c’è anche la Polisportiva Galli, giunta seconda nel torneo A,a pari punti (40)con la Costa Mansnaga. Gli accoppiamenti saranno incrociati fra le prime otto dei due gironi. La Pol. Galli giocherà oggi a Cagliari contro la Virtus alle 14,30, causa motivi logistici per il viaggio, mentre tutte le altre scenderanno sul parquet alle ore 21. E’ la prima volta che la Galli disputa la partita così presto nel pomeriggio. Stando questa situazione, per conoscere con esattezza la classifica finale e la posizione delle 16 squadre, dovremo attendere domenica mattina.

Il probabile quintetto base della Polisportiva Galli contro la Virtus : Rossini, Lazzaro, Amatori, Cruz , Policari. "Non ci si rassegna a perdere una partita (58-59) quando sei avanti a 7" secondi dalla fine- commenta il diesse Andrea Franchini-Speriamo che ci serva di lezione. Oggi a Cagliari dobbiamo riscattarci, per il morale in vista dei playoff". Giorgio Grassi