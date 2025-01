Basket B femminile: weekend amaro, sabato di nuovo in campo. La Bsl ci prova, ma cade a Modena. Ko interno per la Peperoncino

Passo falso per le due formazioni bolognesi che partecipano al campionato di serie B femminile, con Bsl e Peperoncino ko. Cade a Modena la Bsl San Lazzaro. La formazione di Paolo Dalè cede 77-62 nei confronti delle Basketball Sisters. Le biancoverdi ci hanno provato, dando fondo alle proprie energie, ma sotto 40-34 all’intervallo sono andate man mano in difficoltà cedendo alla fine di 15 lunghezze di distacco.

Sconfitta interna invece per il Peperoncino che alla palestra Mascarino viene superata 59-74 da Puianello. Alle ragazze di Massimo Annunziata non basta la maiuscola prestazione di Grandini, autrice da 20 punti per evitare di cedere il passo a quella che è la seconda forza del campionato. Per Bsl San Lazzaro e Peperoncino sabato arriva l’occasione del riscatto, la Bsl in casa con Rimini, Peperoncino in trasferta a Fidenza.

Le altre gare: Scandiano-Cavezzo 62-77, Rimini-Vis Rosa Ferrara 77-55, Valdarda-Fidenza 69-50, Magika Castel S. Pietro-Magik Rosa Parma 63-53, Cesena-Forlì 75-41, Valtarese-Faenza 77-80,

La classifica: Cavezzo 32, Puianello 26, VAldarda 24, Basketball Sisters 22, Castel San Pietro, Cesena e Rimini 20, Valtarese e San Lazzaro 16, Faenza 14, Scandiano e Fidenza 12, Peperoncino 6, Magik Rosa Parma 4, Ferrara 2, Forlì 0.

Filippo Mazzoni