Basket b nazionale. La Virtus si rafforza con Zangheri

La Virtus si rinforza ancora. I gialloneri dopo aver ingaggiato Tommaso Pinza, hanno ufficializzato l’acquisto dell’ala Lorenzo Zangheri. Il neo giallonero aveva cominciato la stagione nelle file dei Blacks Faenza, in passato ha esordito con la maglia dei Dolphins Riccione squadra della sua città natale, poi il passaggio al Bramante Pesaro; da qui il salto all’Aquila Trento dove ha giocato fra la serie A1 l’under 18, Lorenzo ha esordito anche in Eurocup. Lo scorso anno invece ha giocato in A2 a Latina. Il classico acquisto in stile Galetti, l’allenatore lavora tanto con giovani prospetti facendoli crescere sul parquet. Zangheri è già pronto per affrontare la partita di domani con Omegna. Dopo questo acquisto resta da capire se ci sarà qualche uscita, è vero che Valentini starà fuori per tre mesi, non è da escludere che il club giallonero decida di cedere qualcuno.