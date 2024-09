Basket Castelfiorentino: missione crescita: "Roster più forte, ora va alzata l’asticella"

Alzare l’asticella, crescere e migliorarsi. Questi gli obiettivi principali del Basket Castelfiorentino, che si sta preparando al campionato di Serie C Femminile. Continuità è la parola chiave all’interno del sodalizio gialloblu, che per il secondo anno di fila vedrà al timone coach Gianni Lazzeretti. Anche per quanto riguarda il roster la società ha deciso di ripartire dalle solide basi del passato campionato confermando pure la collaborazione con l’Use Rosa, che vedrà Camilla Dani ed Elena D’Ambrosio inserite in doppio tesseramento. Lazzeretti sarà nuovamente affiancato dall’esperienza di Fabrizio Iserani e Antonella Costa. "Ho voluto proseguire questo percorso perché sono consapevole degli ampi margini di miglioramento che ancora abbiamo – commenta Lazzeretti – nonostante la scorsa stagione si possa ritenere comunque positiva, considerando che abbiamo centrato tutti gli obiettivi posti dalla società. Ripartiamo da una base consolidata, con la conferma di tutte le ragazze che hanno contribuito ai risultati raggiunti, ma abbiamo lavorato anche per rinforzare ulteriormente la rosa con alcuni innesti mirati. L’obiettivo sarà quello di alzare l’asticella e fare meglio dello scorso anno, senza traguardi di classifica troppo precisi".

"Quel che è certo è che ripartiamo da un gruppo coeso e compatto – conclude il tecnico gialloblu –, con una grande dedizione al lavoro e la ferma volontà di far bene, non soltanto per noi ma anche per l’intero movimento femminile castellano: mi auguro che l’impegno e la passione di queste ragazze possa fare da traino anche per il nostro settore giovanile e per le bambine del minibasket, che spero riescano a seguirci con sempre maggior costanza e attaccamento". Ancora una settimana di lavoro, poi ecco il primo impegno ufficiale con la Coppa Toscana, torneo riservato alle squadre di serie B e C, di domenica 15 settembre. Nell’occasione il Basket Castelfiorentino esordirà sul parquet della Number 8 San Giovanni Valdarno, società del piano di sopra che lo scorso anno ha raggiunto la semifinale play-off di B, poi persa contro Perugia. In palio l’accesso ai quarti di finale. Questo, invece, il roster completo.

Playmaker: Giulia Iovenitti (‘87); Bianca Caparrini (‘00); Camilla Dani (‘08). Guardie: Lubna Moustakalle (‘99); Sara Bellantoni (‘02); Sofia Costa (‘06); Marina Sanesi (‘07); Elena D’Ambrosio (‘07). Ali: Giulia Lucchesi (‘86); Chiara Baldinotti (‘98); Nicol Banchelli (‘99), Alessia Ancillotti (‘04). Pivot: Caterina Canepa (‘92), Viola Bandinelli (‘94), Elisa De Felice (‘99). Si.Ci.