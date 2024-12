Basket femminile Serie A2: la Galli sfida Selargius per la Coppa Italia 2025

Il campionato di basket, serie A2 femminile, è giunto alla decima giornata. La Galli giocherà la seconda gara consecutiva in trasferta il quel di Selargius, comune della città Metropolitana di Cagliari.

Le quattro gare rimaste del girone d’andata sono molto importanti, perché classificheranno le prime quattro del girone che saranno ammesse alle finali della Coppa Italia 2025. Alla Galli interessa molto partecipare alla Coppa, e farà di tutto il possibile per difendere il primo posto in classifica per parteciparvi in buona posizione. La Coppa Italia è la vetrina del basket nazionale.

La Galli, per motivi logistici di viaggio, giocherà oggi sabato alle 16,30 nella struttura geodetica della città sarda. Tutte le ragazze sono partite, ma la capitano Maria Flora Lazzaro resterà in panchina per un disturbo ad un ginocchio.

Il probabile quintetto base della Galli: De Cassan, Rossini, Amatori, Conde Cassan, Meoni. E queste le dirette gare concorrenti in classifica: Torino-Milano, Empoli-Cagliari, Costa Masnaga-Spezzina.