Basket. Fioravanti e la Sba all’esame Empoli

Archiviata l’importante vittoria contro Quarrata, la Scuola Basket Arezzo torna subito sul parquet affrontando stasera, alle ore 21 al PalaEstra, la Computer Gross Empoli di coach Valentino, seconda in classifica alle spalle della capolista San Miniato. Una sfida ostica, insomma, per i ragazzi di coach Fioravanti, che a Quarrata hanno speso tante energie fisiche e mentali per conquistare i due punti dopo un tempo supplementare. Empoli ha un roster costruito attorno all’esperienza e alla tecnica di Rosselli, ma può contare anche sulla pericolosità degli esterni Maric (15,2 punti a partita) e Giannone (14,8) e sulla solidità sotto canestro di De Leone (9,4). Il dispendio di energie e il poco tempo per ricaricare le batterie, come detto, potrà essere un fattore, ma la Sba di contro ha il morale alto dopo due vittorie di fila, mentre Empoli è reduce dalla sconfitta interna nello scontro diretto con Costone. Sarà l’ultima gara del 2024 davanti al pubblico amico per gli amaranto prima di affrontare due trasferte senesi in fila contro Costone e Virtus.