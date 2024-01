Basket in carrozzina. Arriva la Montello Bergamo. Servirà la migliore Santo Stefano

Domani, alle 15.30, la Santo Stefano Kos Group ritornerà in campo per il campionato italiano di basket in carrozzina e inaugurerà così il 2024, ospitando la Sbs Montello Bergamo. Nella gara di andata in Lombardia, i portopotentini ebbero la meglio nettamente, vincendo 88-32 ma gli avversari avevano assenze di rilievo, visto che i vari Gabas, Silva e Klokler erano impegnati ai Giochi Panamericani, come la Maxcileide De Deus Ramos della Santo Stefano Kos Group. Stavolta la Montello Bergamo è annunciata al completo, ragione per cui la sua competitività sarà certamente maggiore, come sa bene coach Roberto Ceriscioli: "Quella bergamasca - dice il tecnico degli adriatici – è una squadra insidiosa, ha un roster competitivo. La nostra vittoria all’andata non fa testo, loro erano rimaneggiati. Una difficoltà che dovremo affrontare sarà ritrovare ritmo e meccanismi dopo la lunga pausa natalizia; cercheremo di esprimere tutte le nostre qualità per cercare la vittoria in una partita molto importante. Sarà un banco di prova significativo in vista degli impegni che ci attendono nelle prossime settimane". Gli impegni cui fa cenno Ceriscioli sono le finali di Coppa Italia, il 27 e 28 gennaio a Porto Torres, e la Champions Cup a Meda dall’1 al 4 febbraio. Adesso, però, tutta l’attenzione è sulla gara con la Sbs Montello Bergamo perché la corsa scudetto resta una priorità assoluta. Il pubblico del PalaPrincipi sarà, come di consueto, il sesto uomo dei rivieraschi.