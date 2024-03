Basket in carrozzina. La Briantea Cantù batte la Santo Stefano Kos Group e si cuce lo scudetto

La Briantea 84 Cantù si è aggiudicata lo scudetto di basket in carrozzina. I brianzoli hanno superato a Meda, in gara2, la Santo Stefano Kos Group col punteggio di 56-46 (16-11, 15-8, 12-13, 13-14), dopo aver vinto 72-68 la prima sfida di finale al PalaPrincipi di Porto Potenza. Successo meritato quello dei lombardi che, con il titolo conquistato ieri, hanno raggiunto quota 10, a testimonianza di un dominio quasi costante nella storia recente di questa disciplina sportiva. Sulla prestazione della squadra adriatica, il suo tecnico Roberto Ceriscioli dichiara: "Abbiamo avuto un approccio troppo arrendevole alla partita; abbiamo commesso numerosi errori nei tiri aperti ed abbiamo perso quella concentrazione indispensabile quando incontri avversari di questo livello". La sconfitta in gara2 conferisce il simbolico titolo di vicecampione d’Italia al team della Santo Stefano Kos Group: il secondo posto sull’intero panorama nazionale non è davvero poca cosa; ad esso va aggiunta la final eight di EuroCup 1 che capitan Bedzeti e compagni disputeranno a fine aprile come detentori del trofeo continentale. Alle finali scudetto la compagine portopotentina è arrivata dopo un periodo estremamente fitto di impegni nazionali ed internazionali ed anche una certa stanchezza fisica può aver avuto la usa influenza negativa nelle ultime sfide con la Briantea 84 Cantù. Ecco i punteggi individuali della Santo Stefano Kos Group con la Briantea 84 in gara2 di finale scudetto: Raimondi 11, Tanghe 3, Veloce 4, Giaretti 13, Bedzeti 13, Barbe, Buso, Balsamo 2, De Miranda, La Terra, Ramos.