Basket in carrozzina. La Santo Stefano chiude al quinto posto le Final Eight di Eurocup 1 La Santo Stefano Kos Group si classifica quinta alle Final Eight di Eurocup 1, con prestazioni di rilievo contro squadre di alto livello. Capitan Bedzeti e compagni si aggiudicano il derby italiano, confermandosi tra le migliori squadre europee. Andrea Giaretti si distingue con 90 punti in quattro partite.