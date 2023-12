Basket in carrozzina. La Santo Stefano sfida Reggio Calabria

Oggi a Reggio Calabria si chiuderà il 2023 per la squadra di basket in carrozzina del Santo Stefano Kos Group: alle 15, i ragazzi di coach Roberto Ceriscioli scendono sul parquet della Farmacia Pellicanò, battuta all’andata 90-48. Non sarà una passeggiata per gli adriatici, come spiega il loro tecnico: "Ci aspetta una gara fisica e noi dovremo confermare le nostre qualità tecniche giocando concentrati ed attenti. Sarà determinante non concedere spazi agli avversari ed essere più continui nel trovare il canestro. Reggio Calabria ha una formazione lunga, ciò la mette in grado di schierare vari tipi di quintetto e proporre diversi sistemi di gioco". Sul rettangolo reggino si chiuderà un anno ricco di soddisfazioni per la Santo Stefano Kos Group che, negli ultimi 12 mesi, ha vinto Coppa Italia, Eurocup 1 e Supercoppa italiana, per un triplete di assoluto valore. In attesa dell’esito della gara di oggi, il bilancio è eccellente, a conferma delle ottime scelte compiute dal presidente Mario Ferraresi e dal vice Antonio Bortone.