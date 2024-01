Basket in carrozzina. Santo Stefano ko in finale

La Briantea 84 Cantù si è aggiudicata la Coppa Italia 2024 di basket in carrozzina sconfiggendo 73-67 la Santo Stefano Kos Group. I portopotentini erano giunti alla finale battendo 52-41 la Dinamo Lab Banco di Sardegna Sassari, i canturini avevano invece superato la Deco Amicacci Giulianova 66-63. La sfida decisiva ha visto i lombardi condurre sempre nel punteggio – spinti da un trio di campioni come Serio, Berdun e Carossino- ma il team di Porto Potenza ha tenuto viva la gara fino all’ultimo rimontando sugli allunghi degli avversari. Capitan Bedzeti ha più volte suonato la carica ai compagni ma qualche errore di troppo al tiro e la mancanza di continuità nella prestazione su ottimi livelli hanno prodotto il vantaggio dei lombardi. A 44“ dalla fine, sul 68-65 per i brianzoli, i ragazzi di coach Ceriscioli hanno iniziato l’azione che avrbbe potuto condurli al pareggio, ma un fortuito scontro della carrozzina di Raimondi con quella della tedesca Patzwald ha annullato la manovra offensiva degli adriatici. Carossino, capitano della Briantea, e coach Jaglowski, suo tecnico, hanno avuto parole di lode per la Santo Stefano Kos Group. Ora l’attenzione del quintetto di Porto Potenza è sulla Champions Cup che da giovedì a domenica sarà di scena a Meda. Ecco i punteggi individuali della Santo Stefano Kos nella finale di Coppa Italia: Bedzeti 21, Giaretti 16, Tanghe 4, De Miranda 18, De Deus Ramos, Raimondi 8, Veloce, La Terra, Balsamo, Buso, Barbe.