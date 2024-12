BASKET. La Dukes sorride altra impresa

L’auspicio è che questa possa diventare la vittoria della svolta. Seconda impresa stagionale e prima in trasferta per la Romolini Immobiliare Dukes Basket Sansepolcro, che nella decima giornata del campionato toscano di Serie C maschile è passata per 93-77 ad Agliana contro un’avversaria di metà classifica e adesso ha agganciato Cus Pisa e Folgore Fucecchio, nonostante rimanga all’ultimo posto della classifica. Due punti che hanno ridestato il morale in casa bianconera dopo un avvio ancora una volta stentato. Ben cinque atleti in doppia cifra: 22 punti per Spillantini, 19 a testa per Bassetti e Santiago, 15 per Beccafichi e 10 per Della Mora.