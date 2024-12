Basket. La Fides di Paludi non ha rivali

Allo strapotere della Wetech’s Fides si arrende anche la Juve, intesa come Pontedera, quintetto di basket dalle buone tradizioni. Ma con i valdarnesi guidati da coach Riccardo Paludi e dal suo vice Lorenzo Parigi al momento è impossibile far risultato e anzi il team della Valdera subisce addirittura un passivo di 32 punti (84 – 53 il finale) mentre Dainelli e compagni centrano l’undicesima vittoria consecutiva in altrettante gare consolidando il primato nel girone B della Conference Nord Ovest. Fin dalla prima palla a due i fidessini, che recuperavano l’atteso Francesco Quaglia, mostrano la loro forza e già nei primi due quarti ipotecano il successo approdando all’intervallo avanti di 22 punti (43–21). Senza storia gli altri due tempini e nella rotazione totale del roster vanno a segno anche i giovani Andrea Caponi e Marciano. Miglior marcatore della Fides Neri con 20 punti. Domenica prossima alle 18 big match in trasferta con la Pallacanestro Prato, seconda in graduatoria a 4 punti dalla capolista.

Giustino Bonci