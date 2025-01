Basket. La Fides di Paludi colleziona primati

Brucia un primato dietro l’altro la Wetech’s Fides, leader del girone B della Conference Nord Ovest della C Toscana, che a Fucecchio centra la 15esima vittoria su altrettanti incontri. Sul campo della Folgore, i gialloverdi passano per 68–53 e grazie all’ennesimo successo conservano 6 punti di vantaggio, 30 a 24, sulla Pallacanestro Prato. In terra fiorentina i ragazzi allenati da coach Paludi e dal suo vice Parigi prendono il largo nel terzo periodo spezzando l’equilibrio. Non reagiscono i padroni di casa e lo staff fidessino può ruotare tutti gli effettivi del roster senza mai perdere le redini di una sfida gestita con la massima attenzione. Da segnalare, in un’ottima prova di squadra, la buona prestazione del giovane Francini. Ben 10 gli atleti montevarchini a canestro come recita il tabellino del match: And. Caponi 2, Dainelli, Bonciani 2, Alb. Caponi 7, Malatesta 9, Neri 12, Hasanaj 7, T. Sereni 11, F. Sereni ne, Francini 8, Quaglia 10. Sabato prossimo alle 18 partita casalinga con San Vincenzo.

Giustino Bonci