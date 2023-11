Basket. La Pfv vince di nuovo e conquista la vetta

Seconda vittoria di fila per la Sei Versilia Pfv, che dopo la trasferta corsara di Montecatini all’esordio nel campionato regionale femminile di serie C, ha concesso il bis nella seconda giornata deliziando il proprio pubblico alla tensostruttura delle "Zappelli" con una bella prestazione che è valsa il successo. Le viareggine erano opposte al Castelfiorentino, che hanno regolato senza troppi patemi. Partita indirizzata fin da subito sui binari giusti da parte della Pfv, che ha controllato quarto dopo quarto fino alla sirena che ha certificato la vittoria con un inappellabile 49-32. Il secondo sorriso stagionale di fila vale il primo posto temporaneo in classifica a braccetto con Prato e Valdarno. Classifica: Prato 4, Valdarno 4, Sei Versilia Pfv 4, Porcari 2, Montecatini 0, Pisa 0, Castelfioretino 0, Gea 0.