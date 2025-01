Basket. La Sba di Fioravanti riceve lo Spezia

Il quartultimo turno della prima fase della serie B interregionale di basket propone una sfida che la Scuola Basket Arezzo non può sbagliare. Al PalaEstra arriva infatti lo Spezia, attardato di quattro punti rispetto agli amaranto. Vincere significherebbe di fatto escludere una concorrente dalla lotta playoff e serve a difendere il sesto posto, che a oggi permetterebbe di ottenere salvezza diretta e accesso agli spareggi promozione, difendendosi da Quarrata, Virtus Siena e Cecina, le prime inseguitrici.

Spezia in stagione ha cambiato guida tecnica, con l’arrivo del livornese Mori, senza mutare le spiccate caratteristiche offensive: quattro giocatori sono in doppia cifra di punti di media, tra cui l’ex Sba Ramirez e il nuovo acquisto Loschi. Per la Bc Servizi si preannuncia dunque un’altra gara ostica dal punto di vista difensivo.

La squadra di coach Fioravanti farà leva su un Dal Pos in crescita di condizione, sul proprio pubblico e sulla motivazione di lasciarsi alle spalle il ko di Cecina dello scorso turno. Palla a due oggi alle ore 18.