Basket. L’Oscar di miglior allenatore a Garcia. La Galli fa festa con il suo tecnico

SAN GIOVANNI

Josè Ignacio Fernandez Garcia, il tecnico di nazionalità spagnola, che allena la squadra femminile di basket di A2 del Galli, è stato eletto miglior allenatore di A2. Lo ha deciso la Lega Basket Femminile Italiana. La premiazione avverrà venerdì 27 settembre alle 19.30, in occasione della Serata degli Oscar LBF. La cerimonia della consegna degli Oscar del basket nazionale, si svolgerà nel suggestivo scenario dell’Acquario di Genova, nella Sala Auditorium. Il tecnico sarà accompagnato dal patron della Galli, Salvatore Argirò, che possiamo definirlo la sua scoperta. "Dire che sono contento, è poca cosa. E non essere un coach italiano mi fa onore, perché non è cosa facile. Ringrazio tutto il mondo della pallacanestro italiana per questo premio, che apprezzo infinitamente. Mi sento onorato e sono felice di stare a San Giovanni Valdarno", ha detto Ignacio, commentando il prestigioso traguardo personale. Le sue ragazze hanno giocato due gare amichevoli con la A2 , e vinte entrambe. "Garcia è un grande tecnico ed un ottima persona, che sa tenere il gruppo. Un premio azzeccato", ha sottolineato il vice coach e diesse Andrea Franchini. La Galli giocherà la terza amichevole sabato 14 settembre a Matelica (Macerata), ore 18. Sarà assente la play azzurra Beatrice Stroscio, in Mongolia con la nazionale per il campionato del mondo 3x3.

Giorgio Grassi